Президент США Дональд Трамп вырвался вперед сразу в пяти важных штатах, обогнав соперника от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

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В частности, ситуация меняется в Техасе — в традиционно республиканском штате Трамп вернул себе лидерство. На 05.40 по Москве глава государства опережает Байден больше, чем на процент — 50,1 против 48,6. Там на кону голоса 38 выборщиков.

Трамп также впереди в ключевом штате Огайо (где голосуют 18 выборщиков) там у него 50,2 процента против 48,5 у Байдена. Республиканец также пока впереди в колеблющихся Флориде, Джорджии и Висконсине и почти догнал демократа в Северной Каролине, где оба кандидата набирают более 49 процентов.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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