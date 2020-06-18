В Конгрессе США усомнились в интеллектуальной готовности Трампа быть президентом

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп этически и интеллектуально непригоден для роли президента США. Ее слова передает The Hill.

Отвечая на вопрос о книге бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, Пелоси сказала, что Трамп непригоден для должности главы государства, однако это не имело значения для Болтона во время процедуры импичмента в конце прошлого года: «Президент Трамп явно этически непригоден и интеллектуально не готов стать президентом Соединенных Штатов».

Пелоси добавила, что республиканцы в сенате США не обращают на это внимание так же, как и Болтон. «Он [Болтон] предпочел лояльность, а не патриотизм, и, думаю, собирается заработать на своей книге», — сказала она, добавив, что во время разбирательства по делу об импичменте Болтон отказался давать показания перед палатой представителей Конгресса США.

На вопрос, хочет ли Пелоси, чтобы Болтон дал показания в свете новых обвинений, опубликованных в выдержках из его будущей книги, включая утверждение, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году, заключив с ним торговые соглашения, политик предположила, что показания Болтона не будут иметь значения. «Отстранение его [Трампа] от должности требует голосования в сенате [США], а они сказали — многие из них сказали, что Джон Болтон не выдвинул ничего такого, что изменило бы их мнение об отстранении президента от должности, потому что независимо от того, насколько непригоден президент, они просто не хотели президента-демократа», — подытожила Пелоси.

Ранее публикация отрывков мемуаров бывшего советника президента США по нацбезопасности обеспокоила разведывательное сообщество США. Помимо информации о сотрудничестве Трампа с Китаем, Болтон также раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.

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