Трамп оценил книгу Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая книга его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» — это сборник лжи. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, книга — набор «выдуманных историй, предназначенных для того, чтобы представить его в плохом свете». «Многие из нелепых заявлений, которые он мне приписывает, никогда не делались», — написал президент.

Он также счел, что при помощи мемуаров Болтон пытается отыграться на нем за то, что его уволили как «ненормального», кем он и является в реальности (в оригинале использовано выражение sick puppy, дословно — «больной щенок» — прим. «Ленты.ру»). Трамп добавил, что книга уже получает ужасные рецензии.

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До этого сообщалось, что президент США разозлился из-за публикации книги Болтона и обвинил того в нарушении закона. Трамп пояснил, что его бывший помощник не получил одобрения на распространение данных, в которых раскрывается «сверхсекретная информация».

Ранее стали известные некоторые фрагменты из книги Болтона, которая поступил в продажу на следующей неделе. В частности, бывший советник пишет, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не хотел предоставлять военную помощь Украине. Также Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге много неправды, а также содержится секретная информация. Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров из-за раскрытия секретной информации.

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