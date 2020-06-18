Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация». Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Американский лидер обвинил Болтона в нарушении закона. Глава Белого дома пояснил, что его бывший помощник не получил одобрения на распространение данных.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США заявляли, что в книге раскрывается секретная информация и потребовали запретить публиковать произведение Болтона.

В книге он, в частности, раскритиковал политику Трампа, заявив, что не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам.

Также бывший советник президента утверждает, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не имел желания предоставлять военную помощь Украине. Кроме того, Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

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