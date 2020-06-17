Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Президент США Дональд Трамп поинтересовался, входит ли Финляндия в состав России. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника по нацбезопасности Трампа Джона Болтона.

Как отмечает издание, в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», Болтон также утверждал, что Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Болтон утверждает, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним. В качестве примера он привел госсекретаря США Майка Помпео. Согласно версии Болтона, он получил записку от Помпео во время встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году. В ней было написано, что Трамп «несет вздор».

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США заявляют, что в книге раскрывается секретная информация и потребовали запретить публиковать произведение Болтона.

В книге он, в частности, раскритиковал политику Трампа, заявив, что не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам. Также бывший советник президента утверждает, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

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