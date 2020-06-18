В США раскрыли отношение Путина к Трампу

Российский лидер Владимир Путин убежден, что он может с легкостью манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон заявил накануне выпуска книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» в эфире ABC News.

Болтон выразил предположение, что российский президент совсем не беспокоится из-за американского коллеги. По его мнению, Путин — умный и жесткий политик, который не видит серьезного противника в Трампе. В то же время глава Белого дома — «потрясающе неосведомленный» человек, которым легко манипулируют иностранные коллеги. Так, Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин хотели встретиться в ним наедине, чтобы льстить Трампу и воздействовать на него.

Болтон добавил, что российский лидер «посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире», в то время как президенту США «не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них». По этой причине, пока на посту президента находится Трамп, Вашингтон пребывает в очень сложном положении, пришел к выводу бывший помощник по нацбезопасности.

Ранее стали известные некоторые фрагменты из книги Болтона. Бывший советник президента заявил, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не хотел предоставлять военную помощь Украине. Также Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

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