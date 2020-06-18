Разведка США обеспокоилась мемуарами Болтона

Публикация отрывков мемуаров бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона обеспокоила разведывательное сообщество США. Об этом говорится в заявлении директора Нацразведки Джона Рэтклиффа в Twitter.

По его словам, несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб американской нацбезопасности и угрожает источникам и методам разведывательного сообщества, которые используются для защиты американцев.

Рэтклифф отметил, что любой гражданин, который имеет доступ к секретной информации, несмотря ранг, имеет юридическую обязанность защищать ее.

Ранее стали известные некоторые фрагменты из книги Болтона. Бывший советник президента заявил, что Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году и не хотел предоставлять военную помощь Украине. Также Болтон раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге много неправды, а также содержится секретная информация. Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США заявили, что в книге раскрывается секретная информация и потребовали запретить публиковать произведение Болтона. Совет национальной безопасности Белого дома также заявил, что рукопись содержит определенные отрывки, в которых есть секретная информация, касающаяся национальной безопасности.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.

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