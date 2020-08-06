Чернокожий политик призвал снять с продажи обувь со словом «негр» в описании

Член парламента Великобритании Дэвид Ламми нашел на сайте Amazon обувь, в описании которой было слово «негр» и призвал снять объявление о товаре. На его слова в Twitter обратило внимание издание New York Post.

Речь идет о коричневых ботинках-оксфордах с орнаментом, которые выставлялись на продажу под названием Formal Oxford by Floren. Рассказывая о товаре, автор объявления назвала его цвет «коричневым негро».

Увидев описанную публикацию, Ламми счел товар расистским и призвал в соцсетях администрацию Amazon избавиться от него. «Сегодня покупка туфель-брогов обернулась расистской микроагрессией. На дворе 2020 или 1720 год? Amazon, пожалуйста, снимите это объявление», — высказался чернокожий политик.

Его публикация стала вирусной и набрала 18 тысяч лайков. Пользователи Twitter поддержали Ламми в комментариях под постом. В результате объявление было удалено с сайта. Руководство пообещало заблокировать аккаунт разместившего его человека.

В июне стало известно, что популярная французская компания L'Oreal откажется от использования слов «белая» и «светлая» при описании своей косметики. Бренд имеет обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи: на фоне протестов движения Black Lives Matter в странах Запада многие крупные компании решили пересмотреть свою политику.