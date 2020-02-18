Дизайнер оскорбил темнокожую модель нарядом обезьяны на модном шоу

Темнокожая модель обвинила дизайнера в расизме из-за аксессуара для лица, который ей предложили продемонстрировать во время показа. Об этом сообщает New York Post.

Манекенщица Эми Лефевр (Amy Lefevre) поучаствовала в показе бренда Junkai Huang в рамках Недели моды в Нью-Йорке 7 февраля. Она рассказала, что в ее наряде присутствовало украшение в виде больших красных губ и ушей, которые напомнили девушке внешность обезьяны.

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«Меня трясло за кулисами. Я стояла и плакала, говоря сотрудникам, что мне некомфортно в этих расистских вещах. Мне сказали, что неудобства нужно потерпеть всего лишь 45 секунд», — поделилась Лефевр. Несмотря на это, модель вышла на подиум без аксессуара и покинула мероприятие сразу после своего дефиле.

«Цветные люди мучаются от того, что организаторы не проверяют изделия дизайнеров перед шоу», — пожаловалась Лефевр.

Показ был организован «Технологическим институтом моды» (Fashion Institute of Technology), на котором его выпускники представляли свои коллекции. Одна из выпускниц рассказала о конфликте с организаторами по поводу выхода Лефевр. «Мы несколько раз говорили о том, что она не может надеть это украшение. Но он [дизайнер] прокричал мне в лицо, чтобы я не лезла», — отметила она.

В феврале 2019 года итальянский модный дом Gucci обвинили в расизме из-за выпуска нового джемпера. На сайте бренда появился черный свитер-балаклава с красной окантовкой в виде крупных губ на воротнике и прорезью для рта посередине. Когда фотографии вещи появились в соцсетях, тысячи пользователей сделали репосты, обвиняя Gucci в глумлении над чернокожими.

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