Продажу топлива запустили в Крыму на 99 заправках

Минтопэнерго: Топливо в Крыму продается 11 июля на 99 заправках

Свободную продажу топлива в Крыму запустили в субботу, 11 июля, на 99 автозаправочных станциях (АЗС), а вчера там были открыты 90 заправок. Об этом со ссылкой на данные Минтопэнерго региона сообщает «Интерфакс».

В опубликованных ведомством таблицах представлены адреса АЗС и данные по поводу наличия на каждой из заправок бензина марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизеля.

Ограничения на отпуск топлива действуют в Крыму, а также в Севастополе, где сегодня, по официальным данным, бензин можно купить на девяти заправках, с конца мая.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев, говоря о «серьезном росте цен» на местных автозаправках, отметил, что с учетом повышенных логистических расходов компаниям приходится поднимать цены на топливо до «соответствующих текущим реалиям», хотя людям, которые приезжают заправляться, «от этого, конечно, легче не становится».

В ходе состоявшегося 8 июля совещания президент России Владимир Путин поручил оперативно решить вопрос с предоставлением субсидий Крыму и Севастополю в связи с подорожанием топлива.