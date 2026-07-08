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18:35, 8 июля 2026Экономика

Путин поручил обеспечить субсидии Крыму и Севастополю в связи с подорожанием топлива

Путин поручил решить вопрос с субсидиями Крыму и Севастополю из-за подорожания топлива
Вячеслав Агапов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил оперативно решить вопрос с предоставлением субсидий Крыму и Севастополю в связи с подорожанием топлива. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках совещания президента с членами правительства по вопросам работы топливного и транспортного комплекса губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое, литр АИ-95 стоит 197 рублей.

Путин поручил оперативно принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю из-за подорожания топлива, возможности для этого есть. Соответствующие меры нужно принимать быстрее, а не «проявлять готовность рассмотреть», подчеркнул президент.

Глава Минтранспорта Андрей Никитин проинформировал, что ведомство делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной, в определенные дни бензина в продаже на местных автозаправочных станциях (АЗС) не будет. Кризисная ситуация сохранится «на некоторое время», пояснил он.

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