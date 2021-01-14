Бритни Спирс снялась в бикини на пляже с возлюбленным

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась откровенным фото со своим возлюбленным и порадовала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 39-летняя певица и персональный тренер Сэм Асгари сидят на пляже в защитных масках, скрестив ноги. Спирс попозировала в бикини, а Асгари — в плавках, белой майке и солнцезащитных очках. «Обожаю отдыхать с Сэмом. Он значит для меня целый мир. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности!» — подписала знаменитость пост, который набрал больше 434 тысяч лайков.

Поклонники оценили фотографию в комментариях. «Лучший пост за многие годы!», «Береги себя, Бритни! Прекрасное фото», «Огненная пара», «Боже, это так мило», «Счастлива за вас», «Королева масок», — высказывались они.

В декабре 2020 года Бритни Спирс станцевала на камеру и напугала фанатов. Знаменитость засняла себя с распущенными волосами в собственном доме. На размещенных кадрах она запечатлена в кроп-топе бордового цвета с белым принтом, а также черных коротких шортах.