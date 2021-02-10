Бритни Спирс впервые прокомментировала скандальный фильм о своей жизни

Поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, который поклонники и СМИ расценили как комментарий по поводу скандального документального фильма Framing Britney Spears. В ленте рассказывается о пути артистки к мировой известности и установки ее отцом опеки над ней в 2008 году.

«У каждого есть своя история, а также свой взгляд на чужие истории!!!! У каждого своя отличная, яркая и прекрасная жизнь!!! Помните, что бы мы не думали, что знаем о чьей-то жизни, это ничто по сравнению с настоящим человеком, который остается за кадром!!!!» — написала исполнительница.

Документальный фильм Framing Britney Spears, спродюсированный газетой The New York Times, вышел на платформе Hulu 5 февраля. В картине также рассказывается о журналистской травле, которой Бритни Спирс подверглась на пике славы.

В ноябре 2020 года Спирс проиграла суд по лишению отца, Джейми Спирса, контроля над ее имуществом. Ее представители пытались отстранить ее отца от должности опекуна.