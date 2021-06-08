Фанаты увидели в наряде Бритни Спирс на новом фото призыв о помощи

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась фото в откровенном наряде и встревожила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 38-летняя знаменитость позирует в облегающем комбинезоне ярко-зеленого цвета со змеиным принтом и открытой спиной. Ее волосы распущены, а образ дополняют небольшие серьги и подвеска. «Однажды я выступала с настоящей змеей, но спустя 20 лет я решила сама превратиться в чертову змею! (...) Берегитесь!» — подписала она пост, который набрал более 410 тысяч лайков.

Фанаты увидели во внешнем виде и поведении Спирс призыв о помощи и принялись обсуждать это в комментариях. «Ты точно в порядке?», «Бритни точно не стала бы так писать», «Кто-нибудь, расшифруйте ее послание», «Надеюсь, ты скоро высвободишься из домашней тюрьмы», «Какого черта, девочка», «Это уже дикость. Интересно, она вообще жива?» — высказывались они.

Ранее в июне Бритни Спирс станцевала на камеру в боди и встревожила подписчиков. На кадрах ролика знаменитость выполняет танцевальные движения в неоново-зеленом боди с декольте, черном полушубке и белых сапогах на каблуке. «Серьезно, что тут происходит?» — негодовали поклонники.