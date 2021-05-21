Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном наряде и вновь напугала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в откровенном наряде и вновь напугала поклонников своими движениями и внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 38-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с собранными в небрежный хвост волосами в желтом кроп-топе и разноцветных коротких шортах. Публикация набрала больше 860 тысяч просмотров.

Фанаты исполнительницы выразили беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Мисс Бритни, с тобой все в порядке?», «Вот, что происходит, когда люди тебя ломают», «Какого черта здесь происходит», «Молюсь Иисусу за ее душу. Да благословит ее бог. Скоро с ней все будет хорошо», «Это выглядит пугающе», — высказывались фанаты.

В апреле подписчики увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи. На кадрах видео певица выполняет танцевальные движения в белом топе от бикини и коротких черных шортах. «Переведите текст песни, под которую она танцует. Бритни надеется, что кто-то поймет и придет на помощь», — писали поклонники.