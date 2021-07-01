Бритни Спирс станцевала на камеру на каблуках и вновь напугала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в откровенном наряде и вновь напугала поклонников своими движениями и внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах размещенного ролика 39-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в белом топе, черных мини-шортах и туфлях на каблуках. Волосы Спирс распущены, а глаза подчеркнуты темной подводкой. «Впервые за долгое время станцевала на каблуках... Мой новый маленький проект», — подписала она пост, который набрал 3,6 миллиона просмотров.

Фанаты исполнительницы выразили беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Ты скоро освободишься, королева, просто держись», «Бритни, прошу, выйди в прямой эфир и поговори с нами!», «Вся эта ситуация очень странная», «Откуда нам знать, что это реальная Бритни?», «Свободу Бритни!» — писали они.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года, после того как она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Тогда она признала, что это соглашение спасло ее от разорения и сделало поп-звездой высшего класса. Однако последние годы певица борется за прекращение опекунства и возможность самостоятельно распоряжаться своими финансами, принимать карьерные решения и полноценно заботиться о своих детях.

Тем не менее, 1 июля стало известно, что суд отклонил запрос певицы об освобождении от опеки отца. Однако Спирс может подавать дальнейшие прошения.

В июне подписчики увидели ложь в видео Бритни Спирс из отпуска из-за ее купальника. В публикации 39-летняя исполнительница якобы снимает морской пейзаж острова Мауи, Гавайи, из окна своих апартаментов, а затем саму себя в отражении зеркала. На ней — красный купальник, шляпа и защитная маска. Фанаты с недоверием отнеслись к информации о путешествии звезды и решили, что администраторы размещают в ее профиле старые кадры.