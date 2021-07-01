Суд отклонил запрос Бритни Спирс об освобождении от опеки отца

Суд отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс об освобождении от опеки ее отца Джейми Спирса, об этом сообщает издание Variety.

«Запрос о немедленной приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонен», — говорится в документах суда.

В материалах дела отмечается, что суд признал Бритни Спирс «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Однако певица может подавать дальнейшие прошения.

Ранее Бритни Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее освободили от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Спирс отметила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Исполнительница также назвала опекунство «оскорбительным» и осудила отца и всех, кто был к нему причастен. В ноябре 2020 года после очередного прошения певица о лишении отца опекунства суд принял решение о назначении соопекуном финансовой компании Bessemer Trust.