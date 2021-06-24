Джастин Тимберлейк поддержал Бритни Спирс в деле об отмене опекунства

Бывший возлюбленный Бритни Спирс, американский поп-певец Джастин Тимберлейк поддержал артистку в деле об отмене опекунства. Об этом известный исполнитель написал в Twitter.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

«После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было... то, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела».

В новых публикациях певец подчеркнул, что «никого нельзя удерживать против его воли и никто не обязан спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он так усердно работал». Он также понадеялся, что суд примет правильное решение и позволит Спирс распоряжаться своей жизнью.

Ранее американская певица Бритни Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее полностью освободили от опекунства со стороны отца, которое длится уже 13 лет. Отмечается, что поп-звезда впервые сделала публичное заявление в суде, чтобы избавиться от принудительного контроля. Спирс отметила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Исполнительница также назвала опекунство «оскорбительным» и осудила отца и всех, кто был к нему причастен.