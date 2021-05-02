Отец Бритни Спирс раскрыл диагноз своей дочери

Отец поп-исполнительницы Бритни Спирс заявил, что его 39-летняя дочь страдает слабоумием. О таком диагнозе певицы стало известно из документального фильма BBC «Битва за Бритни».

Судебные документы, полученные создателями фильма, доказывают, что 68-летний Джеймс Спирс подал заявление о слабоумии своей дочери, чтобы получить над ней опекунство, включая доступ ко всем финансам поп-звезды. Уточняется, что опекунство обычно назначается над людьми, которые по каким-то причинам не могут принимать решения самостоятельно.

«Есть только два варианта. У Бритни могло быть слабоумие. Я не врач, но если это так, то мир не в курсе. Но другой вариант на самом деле более зловещий: у нее нет слабоумия, но команда опекунов предположила, что оно есть, потому что они хотят полное опекунство. И если это так, то это ужасно», — заявил журналист и создатель фильма Мобин Ажар (Mobeen Azhar).

После череды госпитализаций из-за нервных срывов в 2008 году суд передал права на опеку над Бритни Спирс ее отцу Джеймсу. Последние 10 лет отец певицы и адвокат распоряжаются ее имуществом и финансами, а также контролируют ее личную жизнь. Она не имеет права распоряжаться собственными деньгами, имуществом, вести переговоры, видеться с детьми, водить машину, нанимать юриста и в целом контролировать жизнь.

В 2009 году в соцсетях появился хэштег «свободу Бритни», который стал девизом поклонников певицы, которые обвиняют ее отца в полном контроле над певицей.