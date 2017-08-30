«Они угрожают убить меня, и моим родителям угрожают»

В начале августа СМИ вспомнили некогда популярный и вирусный ролик «Оставьте Бритни в покое». На видео рыдающий молодой человек с накрашенными глазами призывал журналистов прекратить преследовать Бритни Спирс и угрожал хейтерам певицы. «Лента.ру» рассказывает о первом «плачущем блогере» и о том, как он повлиял на современную сетевую культуру.

Бритни наше все

В сентябре 2007 года на YouTube-канале некого Криса Кокера появилось необычное видеообращение к «широкой общественности и СМИ». В ролике заливающийся слезами Кокер, размазывая потекшую тушь по лицу и пуская слюни, бился в истерике и требовал оставить Бритни Спирс в покое. «Да как, вашу мать, вы смеете издеваться над ней? Она дошла до края — у нее два ребенка и муж-транжира. Вы все думаете, как заработать деньги на ее имени!» — надрывался он в объектив камеры.

Судя по всему, причиной негодования молодого человека послужила масштабная травля Бритни, которая в феврале 2007 года публично побрилась налысо, чем привлекла к себе повышенное внимание желтой прессы. Журналисты наперебой обвиняли поп-диву в наркотической зависимости и нездоровом пристрастии к алкоголю, общественность пристально следила за каждым ее шагом. «Оставьте Бритни в покое прямо сейчас или вам придется иметь дело со мной. Если из-за вас Бритни покончит жизнь самоубийством, я тоже наложу на себя руки», — не унимался Кокер.

В результате за первые два часа его видео посмотрели более двух миллионов человек, а к марту 2012 года показатель увеличился до 43 миллионов (позднее оригинальный ролик по неизвестной причине был удален из YouTube).

Кокера активно зазывали в различные ток-шоу, где он без стеснения щеголял в обтягивающих леопардовых легинсах и узком топике. С завистью наблюдающие за успехом молодого человека пользователи YouTube принялись массово пародировать «безумного фаната Бритни», выдавливая слезы на камеру и размазывая по лицу мамину косметику.

Так, сам того не подозревая, Кокер породил совершенно новый жанр слезных видеообращений, к которым до сих пор не чураются прибегать современные российские YouTube-блогеры.

«Они угрожают убить меня»

Одним из первых на российском YouTube магию рыданий на камеру познал специализирующийся на играх в Minecraft летсплеер Владислав «Фирамир» Копцев (1,3 миллиона подписчиков). Недовольный невысоким рейтингом своего канала, он весной 2016 года разыграл полноценный интернет-спектакль, чтобы выделиться на фоне других геймеров.

Сговорившись со своим товарищем-летсплеером Азлогором, на очередном стриме Фирамир крайне эмоционально объявил, что был атакован «хейтерами, мешавшими записывать видео». По его словам, злоумышленники подожгли дверь квартиры и даже брызнули ему в глаза из перцового баллончика. «Они угрожают убить меня, и моим родителям угрожают», — слезно уверял Копцев, старательно пуская сопли в объектив камеры.

Сердобольные пользователи YouTube поверили рыдающему подростку и активно жертвовали родительские деньги на новую дверь. Фирамир вдохновился неожиданным заработком и пустился во все тяжкие — не забывая периодически рыдать на камеру, он публично обвинял Азлогора в предательстве, дрался с хейтерами, ломал руку, «убегал» от агентов ФСБ на Украину и даже заявлял о своей смерти.

В течение полугода жадные до скандалов школьники с упоением смотрели каждый ролик рыдающего блогера и всеми силами его поддерживали. По оценкам экспертов, кустарный YouTube-сериал «Фирамир против всех» принес блогеру более 10 миллионов рублей.

Копцев до сих пор регулярно выпускает ролики, на которых, раздевшись до трусов и брызжа слюнями, обвиняет очередных «хейтеров». Стоит ли говорить, что все это заранее согласованная реклама того или иного YouTube-канала?

«Я устала»

Но самый яркий образец «плачущего блогера» — любимица интернет-троллей Марьяна «Ро» Рожкова (5,3 миллиона подписчиков). Дело в том, что после разрыва отношений с популярнейшим YouTube-автором Рунета Иваном «Ивангаем» Рудским (12 миллионов подписчиков) на Рожкову обрушился вал едких оскорблений: пользователи обвиняли девушку в распутстве.

Любопытно, что к троллям и фанатам Ивангая присоединилось множество блогеров: в течение нескольких месяцев 30-летние мужчины, сидя перед камерой, на полном серьезе обсуждали расставание Рудского и Рожковой и без стеснения поносили девушку в надежде заполучить побольше просмотров.

Устав от назойливого внимания троллей, Ро не придумала ничего лучше, чем разрыдаться на камеру и выложить ролик на YouTube. «Я устала от того, что пытаюсь быть позитивной, а меня только унижают. Зачем все это делать? Почему нельзя быть чуточку добрее?» — сквозь слезы спрашивает Рожкова, объясняя, что из-за хейтеров у нее опускаются руки.

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«Пожалуйста, не делайте мне больно, я прошу вас. Я хочу жить счастливо», — произносит она в конце ролика, который набрал более 13,4 миллиона просмотров и мгновенно превратился в вирусный мем. На радость хейтерам в сети появились тысячи видеопупов и новых разоблачений, чьи авторы обвиняли Рожкову в постановке видео. К ним в августе 2017 года также присоединился и популярный блогер Enjoykin, который выпустил полноценный клип, посвященный рыдающей звезде YouTube.

Стоит отметить, что? несмотря плач, всхлипы и сопли, уже через несколько месяцев Рожкова как ни в чем не бывало, весело болтая ножками, рассказывала школьникам, как противостоять кибербуллингу и троллингу в сети. «Мне неважно мнение оскорбляющих меня троллей, я абстрагируюсь и игнорирую их», — гордо говорила девушка.

Поплачем вместе

Над необъяснимым феноменом популярности роликов с плаксами насмехался даже богатейший блогер мира Феликс PewDiePie Чельберг (57 миллионов подписчиков). В августе 2016 года он записал шутливое видео на эту тему. «Просмотры падают. Ролики смотрит десятая часть аудитории. А всем известно, что слезы — это просмотры», — подчеркивает Чельберг.

В конце ролика блогер с криками «Ого, вот и слезы», «Мы это снимаем?», «Я уже чувствую просмотры» стреляет себе по глазам из водного пистолета, пародируя рыдающих на камеру коллег по цеху.

Рыдания на камеру, запущенные Крисом Кокером, — один из самых востребованных форматов как в современном YouTube, так и в YouTube 2007 года. Ролики с рыданиями легко набирают миллионы просмотров, привлекают внимание сотен тысяч пользователей и нередко становятся вирусными мемами. За примерами далеко ходить не надо — кадр с плачущим Тоби Магуайром из «Человека-паука», снимок заливающегося слезами Тима Рота, сделанный в рамках фотосессии «Плачущие мужчины», и даже фрагмент американского ток-шоу с рыдающими чернокожими видели, наверное, все. А если кто не видел, то у него еще все впереди.