Блогер в шубе попытался пережить 40-градусную жару в закрытой машине

Видео: ГАБАР / YouTube

Российский блогер под псевдонимом Габар попытался задохнуться в закрытой машине ради социального эксперимента. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

На видео закутанный в шубу Габар садится в нагретый до 40 градусов салон машины и пытается понять, как чувствуют себя оставленные в закрытом автомобиле дети и домашние животные. «Я понимаю, что хватит шести минут, чтобы нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Я думаю, что ребенка до восьми лет пришлось бы откачивать», — подчеркивает изрядно вспотевший блогер.

Не выдержав 60-градусной жары, через час Габар выбрался из машины. «У меня кружится голова по аду вообще», — отмечает молодой человек и призывает всех внимательно относиться к детям и животным.

В середине февраля блогер попытался похоронить себя заживо. По словам блогера, таким образом он решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве.