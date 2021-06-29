Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс в деле об отмене опеки

Американская певица Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс в деле об отмене опекунства. Об этом она заявила в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость высказалась в сторис о неприемлемости происходящего с давней подругой и коллегой по музыкальной индустрии. «Когда тебя затыкают, игнорируют, над тобой издеваются, отказывают в поддержке близкие — это самое истощающее, разрушительное и унизительное, что можно представить. Нельзя недооценивать то, насколько серьезный ментальный и эмоциональный ущерб это может принести», — написала Агилера. Она также подчеркнула, что каждая женщина должна иметь право распоряжаться своей личной жизнью.

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Поп-звезда также заявила, что опекунство Спирс является оскорбительным по отношению к певице и она заслуживает больше свобод, чтобы жить счастливо, так как «работала в невообразимых условиях и под невообразимым давлением».

Известно, что Кристина Агилера познакомилась с Бритни Спирс и другими будущими суперзвездами, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом, в 1993 году. Тогда они все участвовали в детском шоу телеканала Disney «Клуб Микки-Мауса».

Ранее Бритни Спирс в ходе судебного слушания потребовала, чтобы ее освободили от опекунства со стороны отца Джейми Спирса, которое длится с 2008 года. Спирс отметила, что не владеет своей жизнью и намерена вернуть свои права. Исполнительница также назвала опекунство «оскорбительным» и осудила отца и всех, кто был к нему причастен.