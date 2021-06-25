Бритни Спирс попросила прощения за двухлетнюю ложь

Американская певица Бритни Спирс попросила прощения у своих поклонников за двухлетнюю ложь. Откровенный пост с признаниями она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Спирс заявила, что хочет рассказать маленький секрет, и подчеркнула, что все люди мечтают жить, как в сказке. Однако она не может так охарактеризовать свою судьбу. Певица извинилась перед поклонниками за то, что в течение двух лет имитировала спокойную жизнь.

«Я вела себя так из-за своей гордости. Мне было неловко рассказывать о том, что со мной произошло», — подчеркнула артистка. При этом видимость хорошей жизни в Instagram, которую Спирс создавала, помогала ей справляться с непростой ситуацией. Она также рассказала историю про свою мать, которая в плохих ситуациях не показывала свои переживания, чтобы не расстраивать детей.

«Я просто почувствовала, что я важна, несмотря на то, мне пришлось преодолеть. И это сработало… Поэтому я решил начать читать больше сказок», — заключила певица.

Ранее Спирс потребовала освободить ее из-под опеки отца, которая длится уже 13 лет. Артистка впервые сделала публичное заявление в суде об этом, чтобы избавиться от принудительного контроля. 39-летняя певица осудила юридическое соглашение и отца, который контролировал его большую часть существования договора.