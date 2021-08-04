Бритни Спирс показала тело в бикини на видео и порадовала фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенных образах и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 39-летняя певица показала свое тело в двух разных купальниках бюджетного бренда Target. Так, сперва она появляется в кадре в голубом комплекте бикини в белую полоску, бежевых туфлях на каблуках, солнцезащитных очках и шляпе. Затем Спирс переодевается в ярко-красный купальник с оборками. В подписи к публикации звезда отметила, что скоро ей исполнится 40 лет, но она не собирается покупать одежду в магазинах «для женщин в возрасте».

Пост набрал 510 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Выглядишь потрясающе!», «Как же мне нравится голубой комплект!», «Идеальная», «Такая красотка», «Ты будешь самой горячей в 40 лет», «Сексуально!» — восхищались они.

В июле Бритни Спирс снялась топлес и вызвала споры в сети. На фото знаменитость запечатлена без бюстгальтера и голубых джинсовых шортах на фоне природы. При этом она прикрывает обнаженную грудь руками. «Что здесь происходит?» — негодовали подписчики.