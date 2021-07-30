Бритни Спирс снялась топлес и вызвала споры в сети

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала откровенное видео и вызвала споры в сети. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость запечатлена топлес на фоне природы. При этом Спирс прикрывает обнаженную грудь руками. Она одета в голубые джинсовые шорты, ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети раскритиковали откровенное видео певицы в комментариях. «Что здесь происходит?», «Я буквально сбит с толку», «То, что ты занимаешься подобными вещами, — неправильно», «Веди себя нормально, на тебя дети смотрят», «Психопатка», — высказывались они.

Однако другие похвалили внешний вид исполнительницы. «Шикарно выглядишь!», «Ты икона!», «Невероятно красивая женщина!», «Моя королева!», «Бритни, ты великолепна! Я тебя люблю!», «Ты прекрасна!» — писали юзеры.

Ранее в июле в новом откровенном видео Бритни Спирс увидели скрытое послание ее сестре. Знаменитость опубликовала видео, в котором исполнила разные танцевальные движения в собственном доме под песню певицы Билли Айлиш — Bad Guy («Плохой парень»). На размещенных кадрах она запечатлена в коротких зеленых шортах с цветочным принтом и красном кроп-топе.