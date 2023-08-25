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17:21, 25 августа 2023Ценности

Серябкина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фото в купальнике с отдыха и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала в море и на фоне скал, указав в качестве локации город Ларнака на Кипре. Звезда предстала перед камерой в сиреневом бикини, которое состояло из топа с узкими треугольными чашками и завязками на шее и стрингов V-образной формы. Также на нескольких фото она дополнила образ полупрозрачным вязаным платьем.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Зачем надевать бикини меньше по размеру?», «Кажется, купальник немного мал», «Купальнику сложно удержать третий размер», «Дива», «Самая прекрасная», «Лучшая фигура, просто топ», «Классный купальник», «Богиня», — отметили пользователи сети.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в нижнем белье. На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость позировала у окна в черном бюстгальтере без косточек из плотной ткани и кожаных трусах с частями в виде ремней по бокам.

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    Карина Черных
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