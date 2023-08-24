Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 24 августа 2023Ценности

Самбурская показала фигуру в нижнем белье

Фото: Павел Шелковников / @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость позировала у окна в черном бюстгальтере без косточек из плотной ткани и кожаных трусах с частями в виде ремней по бокам. При этом звезда распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и коричневыми тенями с блестками и накрасив губы розовым блеском.

Подписчики восхитились внешним видом артистки в комментариях. «Красивая», «Настасья, вы просто космос», «Недоступная красота», «Куколка», «Нереальная», — заявили юзеры.

Ранее в августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич также снялась в откровенном наряде. 33-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в прозрачном черном комбинезоне с длинными рукавами, который подчеркивал ее фигуру.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Льготной ипотеке в России предрекли подорожание

    Полковник назвал особенности обороны Российской армии

    Самбурская показала фигуру в нижнем белье

    Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в республику

    В России назвали последствие расширения БРИКС

    Мошенники уговорили пожилых москвичей продать квартиры и отдать им деньги

    В отношении избившего девушку из-за шорт мигранта возбудили еще одно дело

    Россиянка решила сделать селфи в горах и упала с 30-метровой высоты

    В ЮАР прием новых членов в БРИКС назвали первой фазой расширения альянса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости