Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость позировала у окна в черном бюстгальтере без косточек из плотной ткани и кожаных трусах с частями в виде ремней по бокам. При этом звезда распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и коричневыми тенями с блестками и накрасив губы розовым блеском.

Подписчики восхитились внешним видом артистки в комментариях. «Красивая», «Настасья, вы просто космос», «Недоступная красота», «Куколка», «Нереальная», — заявили юзеры.

Ранее в августе российская блогерша и телеведущая Ида Галич также снялась в откровенном наряде. 33-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в прозрачном черном комбинезоне с длинными рукавами, который подчеркивал ее фигуру.