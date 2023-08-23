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18:20, 23 августа 2023Ценности

Ида Галич показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Кадр: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в прозрачном черном комбинезоне с длинными рукавами, который подчеркивал ее фигуру. Также она надела кроп-топ на тонких бретелях и трусы с завышенной талией. При этом знаменитость распустила уложенные волнами волосы и нарастила длинные ногти.

Блогерша прошлась босиком по паркету и показала несколько танцевальных движений. «У меня новый костюм для пилона. Осталось только найти время для занятий», — заявила она.

Ранее в августе телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала сделанное в подъезде фото в откровенном образе. Знаменитость надела полупрозрачное приталенное платье длины миди розового цвета, которое сочетала с черными босоножками.

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    Карина Черных
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