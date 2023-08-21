Ивлеева показала фото в полупрозрачном платье из подъезда

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала сделанное в подъезде фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя инфлюэнсерша позировала, облокотившись на перила. Знаменитость надела полупрозрачное приталенное платье длины миди розового цвета, которое сочетала с черными босоножками. Также она распустила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками.

Поклонники оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях. «Ничего лучше не видела», «Красавица», «Прекрасная», «Ох эти веснушки!» — отметили пользователи сети.

Ранее в августе российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде без бюстгальтера и вызвала споры в сети. На размещенном снимке 41-летняя знаменитость позировала в голубом платье длины макси, которое подчеркивало анатомические особенности ее фигуры.