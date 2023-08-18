Собчак снялась в облегающем платье без бюстгальтера и вызвала споры в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в облегающем наряде без бюстгальтера и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 41-летняя знаменитость позировала в голубом платье длины макси, которое подчеркивало анатомические особенности ее фигуры. Также журналистка дополнила образ круглыми солнцезащитными очками, бейсболкой цвета хаки, плетеной сумкой и зелеными шлепанцами с помпонами.

Подписчики оценили внешний вид ведущей в комментариях. «Фигура что надо», «Прекрасная фигура», «Образ великолепный, а с лицом беда — нельзя столько колоть», «Зато без лифчика», «Колхоз на выезде», «А-ля Волочкова», «Носков не хватает», «С эстетической точки зрения у нее [прекрасная] фигура для ее возраста. Да, это гены», «Ксения, вы увеличили себе грудь?», «С такими деньгами Ксения выглядит как бабка опухшая», — отметили пользователи сети.

Ранее в августе Ксения Собчак подняла на смех новую фотосессию модели Ирины Шейк в откровенном наряде. На снимках 37-летняя манекенщица позировала в желто-белом боди, прозрачной юбке с разрезом и черных туфлях-чулках на шпильках.