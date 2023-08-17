Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:19, 17 августа 2023Ценности

Собчак подняла на смех новую фотосессию Ирины Шейк в прозрачной юбке

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Собчак подняла на смех новую фотосессию модели Ирины Шейк в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Ранее Шейк поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) кадрами, на которых предстала на теннисном корте. 37-летняя манекенщица позировала в желто-белом боди, прозрачной юбке с разрезом и черных туфлях-чулках на шпильках.

Собчак с иронией оценила снимки. «Когда соврала, что умеешь играть в теннис», — написала она, добавив обозначающий смех эмодзи.

Ранее рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в новом образе, и ее раскритиковали в сети со словами «детей пугать».

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал время в пути от Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали

    Евросоюз введет санкции против мятежников в Нигере

    Генетически модифицированные почки свиньи успешно пересадили человеку

    Задержанного ФСБ за сбыт наркотиков полицейского арестовали

    Опубликованы новые детали романа Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

    Серийного похитителя пустышек изо рта младенцев объявили в розыск

    Собянин сообщил о снижении цены на поездки благодаря запуску МЦД-3

    Швейцария захотела укрепить сотрудничество с НАТО на фоне конфликта на Украине

    Врач назвала важное действие на первом свидании

    Воздушную тревогу объявили по всей Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости