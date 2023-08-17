Собчак подняла на смех новую фотосессию Ирины Шейк в прозрачной юбке

Российская телеведущая Ксения Собчак подняла на смех новую фотосессию модели Ирины Шейк в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Ранее Шейк поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) кадрами, на которых предстала на теннисном корте. 37-летняя манекенщица позировала в желто-белом боди, прозрачной юбке с разрезом и черных туфлях-чулках на шпильках.

Собчак с иронией оценила снимки. «Когда соврала, что умеешь играть в теннис», — написала она, добавив обозначающий смех эмодзи.

Ранее рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в новом образе, и ее раскритиковали в сети со словами «детей пугать».