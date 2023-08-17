Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:52, 17 августа 2023Ценности

Новый образ Инстасамки раскритиковали в сети со словами «детей пугать»

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в новом образе, и ее раскритиковали в сети со словами «детей пугать». Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в бежевом комбинезоне с длинными рукавами и абстрактным черным узором, поверх которого надела асимметричную джинсовую юбку. Инфлюэнсерша уложила волосы в гладкий пучок, нарастила ресницы и сделала яркий макияж. Так, она подчеркнула глаза черными стрелками, нанесла на внешние края век розовые тени, накрасила губы вишневой помадой, сделав темный контур, и высветлила брови.

Пользователи сети высказались о внешнем виде звезды в комментариях. «Зомби», «Что за инопланетянин?», «Такой ужас», «Детей пугать только», «Жуть. Зачем?», — возмутились юзеры.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак показала фото в образе русалки, и ее подняли на смех в сети. На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость позировала в водолазном костюме с надписью Dior.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    «Тикток-принцессу» сватают наследнику датского престола. Почему ее матери грозила тюрьма и откуда у нее русские корни

    Второй сотрудник движения «Голос» попал под следствие

    Ирина Дубцова начала распродавать свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей

    На Украине вновь высказались об участии России в Олимпийских играх-2024

    Россияне купили тур на Бали за 1,4 миллиона рублей и оказались на улице

    Раскрыт мотив избиения мальчика тренером по боксу в Подмосковье

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами

    Минобороны заявило о поражении двух пунктов управления беспилотниками ВСУ

    Предсказано появление новой камеры в iPhone

    Избивший 12-летнего подростка россиянин рассказал подробности конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости