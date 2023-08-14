Собчак в образе русалки подняли на смех в сети

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фото в образе русалки, и ее подняли на смех в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость позировала в водолазном костюме с надписью Dior. При этом ее волосы с блестками зеленого цвета были убраны в гладкую прическу с волнистыми прядями у лица. Также журналистка дополнила образ серьгами-подвесками и солнцезащитными очками. «Русская русалочка», — подписала она снимки.

Пользователи сети оценили внешний вид ведущей в комментариях. «Скорее, водяной», «Русалка из местной канализации», «Русская русалочка в этом возрасте — это кикимора», «Думала, хуже уже не может быть, но нет...», «Горгона Медуза», «Болотная кикимора», — заявили юзеры.

Ранее в августе телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала фото с новым аксессуаром, и ее подняли на смех в сети фразой «русский колхоз». На размещенных снимках 32-летняя инфлюэнсерша предстала, позируя на улице в брючном костюме в клетку с собакой на руках. Образ она дополнила объемной прямоугольной сумкой бордового цвета с бахромой и растительными узорами.