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14:20, 10 августа 2023Ценности

Ивлееву с сумкой «из ковра» подняли на смех в сети фразой «русский колхоз»

Фото: @_agentgirl_

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала фото с новым аксессуаром, и ее подняли на смех в сети фразой «русский колхоз». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

На размещенных снимках 32-летняя инфлюэнсерша предстала, позируя на улице в брючном костюме в клетку с собакой на руках. Образ она дополнила объемной прямоугольной сумкой бордового цвета с бахромой и растительными узорами.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Что за сумка из бабушкиного ковра?», «Так вот куда палас из прихожей пропал», «Сумка — импортозамещение?», «А потом можно на этой сумке улететь. Арабская ночь...», «За углом тихо плачет бабушка, у которой украли ковер со стены», «Русский колхоз», — заявили пользователи сети.

В июле рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в облегающем наряде, и ее подняли на смех в сети. На размещенном кадре 23-летняя исполнительница позировала в черном комбинезоне с длинными рукавами, вырезы на котором обнажали часть ее груди.

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    Карина Черных
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