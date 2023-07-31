Инстасамку в облегающем наряде подняли на смех в сети

Рэперша Инстасамка показала фигуру в облегающем комбинезоне

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в облегающем наряде, и ее подняли на смех в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 23-летняя исполнительница позировала в черном комбинезоне с длинными рукавами, вырезы на котором обнажали часть ее груди, и остроносых туфлях на высоких каблуках. При этом инфлюэнсерша накинула на голову капюшон, скрыв половину лица.

Подписчики высказались об образе знаменитости в комментариях. «Бэтмен уже не тот», «Это же Слендермен [выдуманный персонаж в виде человека без лица с руками-щупальцами — прим. «Ленты.ру»]», «Персонаж из страшной компьютерной игры, который появляется откуда ни возьмись и ему нельзя смотреть в лицо», «[Заказала] на AliExpress без примерки», — заявили юзеры.

Ранее в июле Инстасамка показала фото роскошного подарка от мужа-блогера Moneyken. 23-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых запечатлен автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей.