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19:13, 25 июля 2023Ценности

Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей

Инстасамка показала фото подаренной мужем машины Mercedes-Benz за 30 миллионов рублей

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото роскошного подарка от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых запечатлен автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей. Как оказалось, 22-летний супруг артистки подарил ей Mercedes-Benz V-класса. Известно, что стартовая цена этого транспортного средства составляет 19 миллионов рублей.

На размещенных фото можно увидеть, что в салоне автомобиля кожаные кресла белого цвета с функцией массажа и подлокотник с пультом управления.

В июне Инстасамка также рассказала, что муж подарил ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей.

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    Карина Черных
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