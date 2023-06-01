Инстасамка похвасталась подарком от мужа за миллион рублей

Рэперша Инстасамка похвасталась подарком бренда Louis Vuitton от мужа за миллион рублей

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным подарком от мужа, блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). На эту тему она высказалась в интервью певцу Басте в его шоу MC Taxi, которое опубликовано на YouTube.

23-летняя знаменитость рассказала, что супруг преподнес ей подвеску французского модного дома Louis Vuitton, стоимость которой составляет почти миллион рублей. Ведущий передачи поинтересовался, понравилось ли ей украшение люксового бренда от возлюбленного, на что гостья ответила положительно. «Очень!» — призналась инфлюэнсер.

В апреле Инстасамка заявила, что собирается избавиться от филлеров. «Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо», — уточнила знаменитость.