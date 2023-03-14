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14:26, 14 марта 2023Ценности

Инстасамка показала лицо вблизи со словами «губам пора на пенсию»

Певица Инстасамка показала внешность вблизи со словами «губам пора на пенсию»

Фото: @instasamka

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) показала внешность вблизи со словами «губам пора на пенсию». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

22-летняя инфлюэнсерша разместила снимок (на данный момент фото удалено), на котором она запечатлела себя крупным планом. На размещенном кадре видно, что звезда нанесла яркий макияж, а волосы собрала в тугой пучок.

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«Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо», — заявила знаменитость.

Ранее в марте Инстасамка поделилась подробностями предстоящей свадьбы с блогером Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken. Звезда рассказала, что торжество будет проходить в широком кругу гостей в Дубае, однако без участия ее отца. Знаменитость добавила, что вести торжество захотела Ксения Собчак.

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Екатерина Ештокина
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