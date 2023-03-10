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16:07, 10 марта 2023Ценности

Появились подробности предстоящей свадьбы Инстасамки в Дубае

Певица Инстасамка рассказала, что ее предстоящая свадьба в Дубае пройдет без отца

Фото: @instasamka

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в своем Telegram-канале поделилась подробностями предстоящей свадьбы с блогером Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken.

Звезда рассказала, что торжество будет проходить в широком кругу гостей в Дубае, однако без участия ее отца. «Так вышло, что отца звать не буду», — призналась она. Также инфлюэнсерша заявила, что на подготовку к празднику уйдет несколько месяцев. При этом, по ее словам, уже выбрана необычная дата церемонии бракосочетания.

Знаменитость добавила, что вести торжество захотела журналистка Ксения Собчак. «Она мне уже написала», — уточнила блогерша.

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Известно, что Инстасамка состоит в официальном браке с Moneyken с 2020 года.

В апреле 2022 года Инстасамка разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае. Она показала фото поврежденного транспортного средства красного цвета у искривленного столба. На его фоне девушка сняла видео, где в слезах рассказала о случившемся.

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Екатерина Ештокина
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