Инстасамка разбила чужой Lamborghini в Дубае и сняла свои эмоции на видео

Инстасамка разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае и в слезах рассказала об инциденте

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) разбила чужой суперкар Lamborghini в Дубае. Соответствующими кадрами и своими эмоциями после инцидента она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, знаменитость показала фото поврежденного транспортного средства красного цвета, расположенного у искривленного столба. Кроме того, на его фоне девушка сняла видео, где в слезах рассказала о случившемся.

«Господи, я не хочу выходить и на это смотреть. Я не знаю, что мне делать — я разбила машину. Приехал ее хозяин, а она вообще не на ходу», — пожаловалась певица, отметив, что при этом не получила физических повреждений.

Снимками с попавшим в аварию автомобилем звезда также поделилась на странице своего аккаунта. Девушка отметила, что происшествие случилось на прошлой неделе.

Ранее в апреле Инстасамка рассказала, что уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Девушка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. «Мы в Дубае. Билеты обратно не покупали. Мы уехали, потому что очень хотим работать, а в Москве сейчас с этим проблемы. Не могу делать веселую музыку, когда мне грустно и тревожно. О многих деталях я не могу говорить. Мою позицию насчет всего происходящего хочу оставить без комментариев, чтобы не оскорблять тех, кто будет со мной не согласен», — написала Зотеева.