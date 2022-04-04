Певица Инстасамка уехала из России

Певица и блогерша Инстасамка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты

Певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Девушка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. «Мы в Дубае. Билеты обратно не покупали. Мы уехали, потому что очень хотим работать, а в Москве сейчас с этим проблемы. Не могу делать веселую музыку, когда мне грустно и тревожно. О многих деталях я не могу говорить. Мою позицию насчет всего происходящего хочу оставить без комментариев, чтобы не оскорблять тех, кто будет со мной не согласен», — написала Зотеева.

Она подчеркнула, что закрыла свой офис в Москве. Перед отъездом артистка также купила квартиру своей бабушке.

В ноябре 2021 года общественный центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» направил обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, в котором говорится, что родительская общественность обеспокоена концертами Инстасамки и рэпера Moneyken. Вскоре стало известно, что проверкой текстов песен артистов займется Роскомнадзор.

