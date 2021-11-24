Депутат потребовал запретить концерт Инстасамки

Прокуратура перенаправила обращение депутата городской думы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко с требованием запретить концерт Инстасамки и Moneyken в Югре в Роспотребнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Нечепуренко разместил на своей странице в Instagram сообщение о том, что подготовил обращение на имя сургутского прокурора с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта этих музыкальных исполнителей. В прокуратуре подтвердили получение обращения депутата и отметили, что у них нет полномочий, позволяющих произвести подобный запрет, в связи с чем этим вопросом займется Роспотребнадзор.

«Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов», — написал депутат.

Ранее стало известно, что Инстасамка выгнала зрителя с концерта в Киеве. Артистка сначала позвала охрану и заявила, что ей не нравится внешность человека в зале, в частности его белая панама. Певица с использованием нецензурной лексики предложила зрителю самому покинуть концерт и пригрозила вышвырнуть его, если он не согласится.