Инстасамка обматерила и выгнала из зала зрителя во время концерта на Украине

Российская блогерша Инстасамка обматерила зрителя и выгнала его с концерта в Киеве

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выгнала зрителя с концерта в Киеве. Запись инцидента была опубликована в Telegram-канале «Политика Страны».

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Артистка сначала позвала охрану и заявила, что ей не нравится внешность человека в зале, в частности его белая панама. Певица с использованием нецензурной лексики предложила зрителю самому покинуть концерт и пригрозила вышвырнуть его, если он не согласится. Отмечается, что мужчину, предположительно, вывели из клуба, в котором проходил концерт, а затем Зотеева продолжила выступать.

Ранее Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась этим перед своими подписчиками. Зотеева арендовала квартиру на улице Мосфильмовской и проживала там в течение полугода. После переезда блогерша оказалась недовольна расположением дома — дорога до центра из-за пробок занимала у нее около 40 минут на машине. В числе претензий также оказался вид из окна на детскую площадку и соседние здания. Подобный пейзаж Зотеева назвала «недоразумением».

