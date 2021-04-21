Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась перед подписчиками

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, разнесла съемную квартиру и похвасталась этим перед своими подписчиками. Она обрушилась с критикой в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале.

Материалы по теме Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

Зотеева арендовала квартиру на улице Мосфильмовской и проживала там в течение полугода. После переезда блогерша оказалась недовольна расположением дома — дорога до центра из-за пробок занимала у нее около 40 минут на машине. В числе претензий также оказался вид из окна на детскую площадку и соседние здания. Подобный пейзаж Зотеева назвала «недоразумением».

По словам Инстасамки, в квартире были проблемы с шумоизоляцией, из-за чего она слышала, как соседи делали ремонт. Неудобства доставляли и дети, шумно играющие на детской площадке под окнами. В числе недостатков жилья блогерша отметила сломанную штору, которую из-за дефекта нельзя было поднять, неприятный запах из раковины, большое количество шкафов, которые занимали много места, и мигающие лампочки. В итоге блогерша приняла решение переехать.

В феврале 2021 года Зотеева опубликовала видео, на котором было слышно, как она отказалась платить таксисту и потребовала выпустить ее из машины. В итоге в ответ на очередную просьбу водителя заплатить за поездку блогерша разбила окно машины. Вскоре она начала утверждать, что таксист повернул во дворы, заблокировал двери и не выпускал ее.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru