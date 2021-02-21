Инстасамку облили зеленкой

Российскую блогершу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, облили зеленкой. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По словам девушки, это произошло возле ее офиса. «Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса ***** вылил на меня зеленку *****. Я вся в этой *****. Вы нормальные ***** вообще?» — рассказала плачущая блогерша.

Пиарщик Дарьи Зотеевой Максим Столяров рассказал Telegram-каналу «Подъем», что антисептик попал девушке в глаза, сама она в шоке. Некоторые подписчики блогерши усомнились в реальности нападения.

16 февраля Зотеева опубликовала несколько сторис, в которых унизила визажистов за опоздание, а затем обматерила их. Она также выкинула вещи и предметы сотрудниц за дверь. Затем Инстасамка пожаловалась на плохую работу устроенных к ней людей. Блогерша назвала их «обслуживающим персоналом» и «нищими *** (уродами), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют».

В ответ разные артисты выступили с критикой блогерши. Так, певица и блогерша Клава Кока опубликовала в сторис Instagram обращение к Инстасамке, объявив об отказе от совместной работы с Зотеевой. Инстасамку также лишили роли в мультфильме кинопрокатной компании TenLetters.