Губернатор Калининградской области опроверг переход в федеральное правительство

Калиниградский губернатор Алиханов опроверг переход в федеральное правительство

Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов опроверг информацию о том, что он до окончания своих полномочий уйдет в отставку и перейдет в федеральное правительство. Глава региона планирует продолжать работу на своем посту до окончания нынешнего срока, сообщил он в интервью «Ведомостям».

«Я работаю. Я очень люблю свою работу. Я думаю, что у нас многое получается. Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 г. То есть на втором сроке работаю полтора года. Я собираюсь, если все будет хорошо, закончить второй срок, успешно реализовав все, что обещал», — сказал Алиханов.

По его словам, планов перехода куда-либо с его нынешнего места работы у него не было, а соответствующих предложений ни разу не поступало. Глава Калининградской области также вспомнил слова американского менеджера, который считал, что уходить надо, когда еще не хочется. Он подчеркнул, что мы живем в России, а не в США — поэтому такая логика не работает.

Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить? Антон Алиханов Губернатор Калининградской области

Глава региона назвал процесс выборов важным ритуалом для людей и добавил, что не всем везет быть избранными на какую-либо должность.

В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщала, что Алиханов в ближайшее время может перейти на работу на федеральном уровне. Аналогичную судьбу собеседники предрекли Глебу Никитину (Нижегородская область) и Игорю Кобзеву (Иркутская область). Помимо этого, источники издания также допустили, что покинуть свой пост может губернатор Оренбургской области Денис Паслер — кадровая перестановка в регионе, по его мнению, возможна в связи с паводковой ситуацией.

Алиханова впервые избрали главой Калининградской области в сентябре 2017 года — тогда ему было 30 лет. Политика переизбрали на новый срок в сентябре 2022 года. До назначения на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова Алиханов был самым молодым среди региональных руководителей.