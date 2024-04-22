Названы возможные номинанты на отставку среди губернаторов в России

«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов в России

В России в ближайший месяц несколько губернаторов могут покинуть свои посты. Номинантов на отставку перечислили источники «Ведомостей».

По информации одного из собеседников, отставки не будут носить массовый характер — их будет одна-две. Не исключен переход глав на федеральный уровень и наоборот — назначение на посты глав регионов бывших федеральных чиновников. В свою очередь, другой источник утверждает, что существует вероятность трех отставок — это коснется тех руководителей регионов, чьи полномочия истекают позже 2024 года.

Один из источников издания уточнил, что, вероятнее всего, отставки не коснутся тех губернаторов, у кого в этом году истекает первый срок на посту главы региона. При этом существует исключение, утверждают три собеседника газеты. Им может стать губернатор Оренбургской области Денис Паслер — сообщения о его возможной отставке этой весной появились еще осенью 2023 года. Вариант замены Паслера сейчас рассматривают в том числе из-за ситуации с паводками в Оренбуржье. Губернатор Оренбургской области, как утверждается, и раньше просил об отставке, потому что он «комфортней чувствовал себя в бизнесе».

В качестве еще одного номинанта на отставку источники называют главу Нижегородской области Глеба Никитина, который, как предполагается, может пойти на повышение. Аналогично судьба может сложиться у губернатора Калининградской области Антона Алиханова, а также у руководителя Иркутской области Игоря Кобзева.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что те губернаторы, срок полномочий которых истекает в этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание. При этом в 2023 году два губернатора уже ушли в отставку — глава Чукотки Роман Колпин и глава Смоленской области Алексей Островский. В Кремле эту информацию комментировать отказались.