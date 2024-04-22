Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 22 апреля 2024Россия

Названы возможные номинанты на отставку среди губернаторов в России

«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России в ближайший месяц несколько губернаторов могут покинуть свои посты. Номинантов на отставку перечислили источники «Ведомостей».

По информации одного из собеседников, отставки не будут носить массовый характер — их будет одна-две. Не исключен переход глав на федеральный уровень и наоборот — назначение на посты глав регионов бывших федеральных чиновников. В свою очередь, другой источник утверждает, что существует вероятность трех отставок — это коснется тех руководителей регионов, чьи полномочия истекают позже 2024 года.

Один из источников издания уточнил, что, вероятнее всего, отставки не коснутся тех губернаторов, у кого в этом году истекает первый срок на посту главы региона. При этом существует исключение, утверждают три собеседника газеты. Им может стать губернатор Оренбургской области Денис Паслер — сообщения о его возможной отставке этой весной появились еще осенью 2023 года. Вариант замены Паслера сейчас рассматривают в том числе из-за ситуации с паводками в Оренбуржье. Губернатор Оренбургской области, как утверждается, и раньше просил об отставке, потому что он «комфортней чувствовал себя в бизнесе».

В качестве еще одного номинанта на отставку источники называют главу Нижегородской области Глеба Никитина, который, как предполагается, может пойти на повышение. Аналогично судьба может сложиться у губернатора Калининградской области Антона Алиханова, а также у руководителя Иркутской области Игоря Кобзева.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что те губернаторы, срок полномочий которых истекает в этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание. При этом в 2023 году два губернатора уже ушли в отставку — глава Чукотки Роман Колпин и глава Смоленской области Алексей Островский. В Кремле эту информацию комментировать отказались.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Как мир планирует отказаться от нефти и газа?

      19-летнюю дочь Кадырова наградили медалью

      Во Франции отметили нежелание Европы отправлять Украине ЗРК Patriot

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в преддверии майских праздников

      Стало известно о повреждении складов в Одесской области

      Россиянин выстрелил в жену и попытался расправиться с собой

      Врач назвала быстрые способы похудеть к лету

      Москвичам назвали самый холодный день на этой неделе

      В России началась шестидневная рабочая неделя

      50-летняя любительница молодых мужчин рассказала о трудностях в личной жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше