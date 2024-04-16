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07:44, 16 апреля 2024Россия

Стало известно об отсутствии планов по отставкам губернаторов в России

«Ъ»: в России до инаугурации Путина отставок губернаторов не планируется

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В России те губернаторы, чей срок полномочий истекает в этом году, скорее всего, пойдут на переизбрание. Планов по отставкам глав регионов до инаугурации Владимира Путина, предварительно, также нет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В сентябре подтвердить свои полномочия должны будут 19 глав регионов, 16 из которых будут выбирать на прямых выборах, еще троих — через голосование в парламенте.

После победы на выборах Путин начал проводить встречи с некоторыми из губернаторов, чьи полномочия истекают в 2024 году. Он пообщался с главой Башкирии Радием Хабировым, губернаторами Александром Осиповым (Забайкальский край), Валерием Лимаренко (Сахалинская область) и Георгием Филимоновым (Вологодская область). Последнего 31 октября 2023 года назначили врио главы региона — этот статус он должен подтвердить на прямых выборах осенью. В понедельник, 15 апреля, глава государства провел встречу с двумя губернаторами, срок полномочий которых заканчивается в этом году, — с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным и руководителем Волгоградской области Андреем Бочаровым. Встречи начинались с докладов глав регионов, затем Путин задавал им вопросы по различным показателям.

Три источника издания утверждают, что на переизбрание пойдут не только те руководители регионов, с кем встретился Путин после победы на выборах, но и остальные губернаторы. Так произойдет, если не случится каких-либо экстраординарных ситуаций, пояснили собеседники.

При этом не исключено, что замены в губернаторском корпусе могут пройти после намеченной на 7 мая инаугурации Путина, сообщают собеседники издания, подчеркивая, что такое возможно в связи с процедурой формирования нового состава правительства. Источники перечисляют несколько глав регионов, которые, по их данным, находятся в списке потенциальных кандидатов на повышение: среди них Владимир Солодов (Камчатка), Антон Алиханов (Калининградская область) и Алексей Дюмин (Тульская область). Помимо этого, возможна и обратная ситуация, когда кого-либо из нынешнего правительства делегируют в губернаторы.

В марте 2023 года два российских губернатора покинули свои посты. 15 марта президент России освободил главу Чукотки Романа Колпина от исполнения обязанностей и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский, на его место назначили Василия Анохина.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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