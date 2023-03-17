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20:05, 17 марта 2023Россия

Путин назначил врио губернатора Смоленской области

Президент России Путин отправил смоленского губернатора Алексея Островского в отставку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Тем же указом с поста главы региона освобожден Алексей Островский, руководивший областью с 2012 года.

Анохин является выпускником четвертого потока школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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Варвара Кошечкина
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