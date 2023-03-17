Путин назначил врио губернатора Смоленской области

Президент России Путин отправил смоленского губернатора Алексея Островского в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

Тем же указом с поста главы региона освобожден Алексей Островский, руководивший областью с 2012 года.

Анохин является выпускником четвертого потока школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).