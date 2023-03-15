Путин провел встречу с новым главой Чукотки

Президент Путин провел встречу с врио главы Чукотского автономного округа Кузнецовым

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с временно исполняющим обязанности (врио) главы Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, назначенным на этот пост в среду, 15 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы новый глава российского региона положительно оценил ситуацию на прежнем месте работы — он был первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). По словам Кузнецова, сейчас по поручению главы государства, формируется план социально-экономического развития республики до 2030 года.

«У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям: вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности, и надеюсь, так оно и будет», — сказал Путин.

Кузнецов, в свою очередь, поблагодарил президента, отметив, что новое назначение — честь и огромная ответственность для него.

О том, что Путин назначил Кузнецова врио главы Чукотки, сообщалось ранее. С 2008 года этот пост занимал Роман Копин, он освобожден с поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий.

Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).